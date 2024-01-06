Зеленский – партнерам: Заморожено $300 млрд активов РФ, нужно использовать для Украины

Владимир Зеленский (Скриншот из видео)

Президент Владимир Зеленский призвал страны-партнеры Украины "быстро двигаться" к разработке правовой базы использования замороженных российских активов в пользу Украины.

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"Замороженные российские активы за рубежом составляют примерно $300 млрд. Они должны быть использованы в поддержку Украины. Это историческая возможность заставить государство-террориста заплатить за свой террор. Российским элитам и руководству безразлично человеческие жизни, но больше всего не безразлично к деньгам", написал он.

Президент отметил, что потеря активов будет для российских элит наиболее болезненной потерей, поскольку таким образом они "почувствуют настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора".

Зеленский считает, что решение об использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины.

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" Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор вынужден в конце концов платить", – пояснил он.

Президент призвал партнеров Украины " быстро двигаться " к созданию соответствующей правовой базы и отметил, что уже в 2024 году необходимо добиться ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины.

По пути к этому Украина "твердо полагается" на лидерство стран "Группы семи", подытожил Зеленский.

СПРАВКА. В "Группу семи" (G7) входят США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада. В "Группу семи" (G7) входят США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада.

Западные страны заморозили российские активы на $300 млрд в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии.

В октябре Европейский Союз и США подтвердили свое намерение передать Украине доходы от замороженных активов России.

В декабре американское издание NYT со ссылкой на неназванных чиновников США и ЕС написало, что администрация Джо Байдена "незаметно сигнализирует" о поддержке конфискации замороженных активов российского Центробанка.

Россия же угрожает США разрывом дипломатических отношений, если Вашингтон конфискует активы РФ, замороженные из-за вторжения России в Украину.

Глава украинского МИД заявил, что в разработке международных механизмов конфискации активов страны-агрессора есть существенный прогресс, процедура конфискации может пройти уже в 2024 году.

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