"Ми у другій фазі": Кулеба очікує, що ЄС проведе конфіскацію активів РФ у 2024 році

Євросоюз та країни G7 формують єдину правову рамку, яка дозволить конфіскувати заморожені активи РФ на користь України – глава МЗС

Дмитро Кулеба (фото – ЕРА)

У розробці міжнародних механізмів конфіскації активів країни-агресора є суттєвий прогрес, процедура конфіскації може пройти вже у 2024 році. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

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США та Європейський Союз обговорюють юридичні механізми відчуження та використання російських активів, а низка союзників навить ухвалила на національному рівні рішення, які дають можливість передати конфісковані у Росії кошти Україні, сказав міністр.

За словами Кулеби, процес перебуває "у другій фазі", на якій для нього створюється єдина правова рамка – загальний підхід і для країн Європейського Союзу, і для Великої сімки. Міністр вважає, що всі погодження закінчаться вже 2024 року.

"Якщо восени минулого року партнери були вкрай далекі навіть від ідеї такого підходу, то зараз на рівні G7 та Євросоюзу обговорюються конкретні правові норми", – сказав глава МЗС.

11 жовтня стало відомо, що Бельгія віддасть Україні податки із заморожених російських активів. Йдеться про 1,7 млрд євро.

28 жовтня 2023 року лідери країн ЄС під час саміту в Брюсселі схвалили план, який передбачає спрямування мільярдів євро доходів, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.

Росія загрожує розірвати дипвідносини зі США, якщо активи РФ конфіскують на користь України.

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