"Мы во второй фазе": Кулеба ожидает, что ЕС проведет конфискацию активов РФ в 2024 году

Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

В разработке международных механизмов конфискации активов страны-агрессора есть существенный прогресс, процедура конфискации может пройти уже в 2024 году. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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США и Европейский Союз обсуждают юридические механизмы отчуждения и использования российских активов, а ряд союзников уже приняли на национальном уровне решения, которые дают возможность передать конфискованные у России средства Украине, сказал министр.

По словам Кулебы, процесс находится "во второй фазе", на которой для него создается единая правовая рамка – общий подход и для стран Европейского Союза, и для стран Большой семерки. Министр считает, что все согласования закончатся уже в 2024 году.

"Если осенью прошлого года партнеры были крайне далеки даже от идеи такого подхода, то сейчас на уровне G7 и Евросоюза обсуждаются конкретные правовые нормы", – сказал глава МИД.

11 октября стало известно, что Бельгия отдаст Украине налоги из замороженных российских активов. Речь идет о 1,7 млрд евро.

28 октября 2023 года лидеры стран ЕС во время саммита в Брюсселе одобрили план, предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине.

Россия угрожает разорвать дипотношения с США, если активы РФ конфискуют в пользу Украины.

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