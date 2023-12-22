Росія погрожує розірвати дипвідносини зі США, якщо активи РФ конфіскують на користь України

Кремль погрожує розірвати дипломатичні відносини зі США та конфіскувати активи західних країн, якщо Вашингтон конфіскує активи РФ

Сергій Рябков (Фото - EPA)

Росія може розірвати дипломатичні відносини зі США, якщо Вашингтон конфіскує активи РФ, заморожені через вторгнення Росії до України. Таку заяву заступника глави МЗС РФ цитує Reuters.

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Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що США "не повинні виходити з ілюзії, що Росія обома руками чіпляється за збереження з ними дипломатичних відносин" і що в Москві "готові до будь-якого сценарію".

За його словами, "спусковим гачком" для розриву відносин може стати "конфіскація активів, подальша військова ескалація та багато іншого".

Також прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив сьогодні, що Росія "ніколи не дасть спокою" жодній країні, яка захопить її активи, і здійснить дії у відповідь щодо конфіскації активів таких країн.

16 грудня повідомлялося, що країни Великої сімки обговорюють конфіскацію російських активів для їх передання Україні. Зокрема, США, які раніше публічно не підтримували таку конфіскацію, повідомили союзникам, що знайшли спосіб вилучення активів "відповідно до міжнародного права".

У західних країнах заморожено близько $300 млрд резервів Центрального банку Росії.

28 жовтня 2023 року лідери країн ЄС під час саміту в Брюсселі схвалили план, який передбачає спрямування на допомогу Україні мільярдів євро доходів від заморожених російських активів.

15 листопада уряд Чехії ухвалив рішення про заморожування всіх російських державних активів.

1 грудня Швейцарія заморозила фінансові активи, що належать російським громадянам і компаніям, на суму 7,7 млрд швейцарських франків ($8,81 млрд) в рамках санкцій за військову агресію проти України.

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