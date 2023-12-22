Россия угрожает разорвать дипотношения с США, если активы РФ конфискуют в пользу Украины

Кремль грозится разорвать дипломатические отношения с США и конфисковать активы западных стран, если Вашингтон конфискует активы РФ

Сергей Рябков (Фото - EPA)

Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон конфискует активы РФ, замороженные из-за вторжения России в Украину. Такое заявление заместителя главы МИД РФ цитирует Reuters.

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "не должны исходить из иллюзии, что Россия обеими руками цепляется за сохранение с ними дипломатических отношений" и что в Москве "готовы к любому сценарию".

По его словам, "спусковым крючком" для разрыва отношений может стать "конфискация активов, дальнейшая военная эскалация и многое другое".

Также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что Россия "никогда не оставит в покое" ни одну страну, которая захватит ее активы, и предпримет ответные действия по конфискации активов таких стран.

16 декабря сообщалось, что страны Большой семерки обсуждают конфискацию российских активов для их передачи Украине. В частности, США, которые ранее публично не поддерживали такую конфискацию, сообщили союзникам, что нашли способ изъятия активов "в соответствии с международным правом".

В западных странах заморожено около $300 млрд резервов Центрального банка России.

28 октября 2023 года лидеры стран ЕС во время саммита в Брюсселе одобрили план, предусматривающий направление на помощь Украине миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.

15 ноября правительство Чехии приняло решение о замораживании всех российских государственных активов.

1 декабря Швейцария заморозила принадлежащие российским гражданам и компаниям финансовые активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,81 млрд) в рамках санкций за военную агрессию против Украины.

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