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Чехія заморожує усі російські державні активи

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 23:13
Чехія заморожує усі російські державні активи - Фото
Петр Фіала (Фото: EPA)

Уряд Чехії ухвалив рішення про заморожування усіх російських державних активів. Про це повідомили прем’єр країни Петр Фіала і міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Це означає, що Російська Федерація не зможе розпоряджатися нерухомістю, яка належить державній установі РФ. Майно не може бути передано або продано. Росії не дозволять використовувати банківські рахунки, на які надходить орендна плата за це майно", – повідомив Фіала.

Він додав, що Чехія буде наполягати на тому, щоб інші європейські країни теж зробили подібні кроки.

Очільник МЗС Чехії наголосив, що уряд країни схвалив заморожування активів РФ за його пропозицією: "На цьому комерційна діяльність, з якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується".

Його український колега Дмитро Кулеба подякував Ліпавському за "принциповий крок".

"Усі країни, які ще не зробили цього, мають наслідувати цей приклад. Російські гроші мають йти на відновлення України, а не на вбивства та знищення", – заявив Кулеба.

  • Західні країни заморозили російські активи на $300 млрд у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. США заморозили російські суверенні активи на суму $8 млрд, більша частина яких розміщується в ЄС і Японії.
  • У серпні повідомлялось, що Чехія заморозила російських активів на суму понад 14 млрд грн.
  • У жовтні ЄС і США підтвердили свої наміри передати Україні доходи від заморожених активів Росії.
  • Наприкінці жовтня у Чехії повідомили, що країна орієнтуватиметься на спільне юридичне рішення ЄС щодо використання заморожених активів РФ для підтримки України.
Оксана Житнюк
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