Чехия замораживает все российские государственные активы

Правительство Чехии приняло решение о замораживании всех российских государственных активов. Об этом сообщили премьер страны Петр Фиала и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это означает, что Российская Федерация не сможет распоряжаться недвижимостью, принадлежащей государственному учреждению РФ. Имущество не может быть передано или продано. России не разрешат использовать банковские счета, на которые поступает арендная плата за это имущество", – сообщил Фиала.

Он добавил, что Чехия будет настаивать на том, чтобы другие европейские страны тоже сделали подобные шаги.

Глава МИД Чехии подчеркнул, что правительство страны одобрило замораживание активов РФ по его предложению: "На этом коммерческая деятельность, из которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается".

Его украинский коллега Дмитрий Кулеба поблагодарил Липавского за "принципиальный шаг".

"Все страны, которые еще не сделали этого, должны следовать этому примеру. Российские деньги должны идти на восстановление Украины, а не на убийства и уничтожение", – заявил Кулеба.

Западные страны заморозили российские активы на $300 млрд в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии.

В августе сообщалось, что Чехия заморозила российские активы на сумму более 14 млрд грн.

В октябре ЕС и США подтвердили свои намерения передать Украине доходы от замороженных активов России.

В конце октября в Чехии сообщили, что страна будет ориентироваться на совместное юридическое решение ЕС по использованию замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.