NYT: США розпочали термінові переговори із союзниками щодо заморожених російських $300 млрд

За даними NYT, тема стала ще актуальнішою на тлі того, що Конгрес так і не схвалив виділення додаткового фінансування для України

Джо Байден (Фото - ЕРА)

Адміністрація президента США Джо Байдена "непомітно сигналізує" про підтримку конфіскації заморожених активів російського Центробанку на суму понад $300 млрд і розпочала "термінові переговори" із союзниками щодо використання цих коштів для допомоги Україні в момент, коли фінансова підтримка слабшає. Про це повідомило американське видання NYT із посиланням на неназваних високопосадовців США та ЄС.

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Журналісти нагадали, що донедавна міністерка фінансів США Джанет Єллен стверджувала, що без схвалення Конгресу вилучення коштів "не є чимось, що дозволено законом у Сполучених Штатах".

Однак зараз, як стверджує NYT, адміністрація Байдена в координації з G7 почала "по-новому дивитися" на те, чи зможе вона застосувати свої повноваження, чи їй слід звернутися до Конгресу з проханням використати ці кошти.

За словами співрозмовників журналістів, переговори між міністрами фінансів, керівниками центральних банків, дипломатами та юристами останніми тижнями активізувалися, оскільки адміністрація Байдена "чинить тиск" на Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію, Канаду та Японію, щоб вони розробили стратегію до 24 лютого – до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ до України.

Як пише NYT, Байден ще не затвердив стратегію і багато деталей залишаються предметом гарячих дискусій. Політики мають визначити, чи будуть гроші спрямовані безпосередньо в Україну або ж використані на її користь іншими способами.

Також, за даними журналістів, йдуть обговорення, чи можуть гроші використовуватися тільки на реконструкцію та підтримку економіки України, чи їх можна витратити безпосередньо на військові потреби.

Як пише NYT, обговорення набули ще більшої актуальності, оскільки Конгресу не вдалося досягти угоди про виділення додаткового фінансування військової допомоги для України до кінця року.

28 жовтня 2023 року лідери країн ЄС під час саміту в Брюсселі схвалили план, який передбачає надання мільярдів євро доходів, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.

16 грудня видання FT писало, що країни G7 наблизилися до конфіскації російських активів для їх передання Україні.

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