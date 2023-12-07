Глава МЗС Британії про активи РФ: Замість заморожувати – хай буде аванс у рахунок репарацій

Міністр закордонних справ Британії пропонує використовувати заморожені активи РФ для допомоги Україні авансом у рахунок репарацій

Володимир Зеленський та Девід Кемерон (Фото: ОП)

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон у Вашингтоні, де в нього запланована зустріч із державним секретарем Ентоні Блінкеном, заявив, що підтримує ідею використати російські активи для відновлення України. Про це написало видання Sky News.

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Він заявив, що є вагомі аргументи на користь арешту заморожених російських активів і спрямування їх на відновлення України.

"Замість того, щоб просто заморожувати ці гроші [російські активи], візьмімо їх, витратимо на відновлення України, і це, якщо хочете, буде авансом у рахунок репарацій, які Росія якось повинна буде виплатити за незаконне вторгнення, яке вона почала", – наголосив Кемерон перед зустріччю.

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За словами Кемерона, він "розглянув усі аргументи щодо конфіскації активів і не побачив нічого, що б могло його переконати в тому, що це погана ідея".

Він закликав США затвердити нове фінансування допомоги Україні після того, як республіканці відмовилися підтримувати відповідний законопроєкт у Сенаті.

"Якщо США проголосують за пакет допомоги Україні – це надасть величезний поштовх європейським країнам", – зазначив глава МЗС Британії.

28 жовтня 2023 року лідери країн ЄС під час саміту у Брюсселі схвалили план, що передбачає спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.

15 листопада уряд Чехії ухвалив рішення про заморожування усіх російських державних активів.

1 грудня Швейцарія заморозила фінансові активи, що належать російським громадянам та компаніям, на суму 7,7 млрд швейцарських франків ($8,81 млрд) в рамках санкцій за військову агресію проти України.

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