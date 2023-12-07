Глава МИД Британии об активах РФ: Вместо замораживать - пусть будет аванс в счет репараций

Министр иностранных дел Британии предлагает использовать замороженные активы РФ для помощи Украине авансом в счет репараций

Владимир Зеленский и Дэвид Кэмерон (Фото: ОП)

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон в Вашингтоне, где у него запланирована встреча с государственным секретарем Энтони Блинкеном, заявил, что поддерживает идею использовать российские активы для восстановления Украины. Об этом написало издание Sky News.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Он заявил, что есть весомые аргументы в пользу ареста замороженных российских активов и направления их на восстановление Украины.

"Вместо того чтобы просто замораживать эти деньги [российские активы], возьмем их, потратим на восстановление Украины, и это, если хотите, будет авансом в счет репараций, которые Россия как-то должна будет выплатить за незаконное вторжение, которое она начала", – подчеркнул Кэмерон перед встречей.

Читайте также: Глава МИД Британии: Путин придет за добавкой, если его не остановить. Это война поколения

По словам Кэмерона, он "рассмотрел все аргументы относительно конфискации активов и не увидел ничего, что бы могло его убедить в том, что это плохая идея".

Он призвал США утвердить новое финансирование помощи Украине после того, как республиканцы отказались поддерживать соответствующий законопроект в Сенате.

"Если США проголосуют за пакет помощи Украине – это даст огромный толчок европейским странам", – отметил глава МИД Британии.

28 октября 2023 года лидеры стран ЕС во время саммита в Брюсселе одобрили план, предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине.

15 ноября правительство Чехии приняло решение о замораживании всех российских государственных активов.

1 декабря Швейцария заморозила принадлежащие российским гражданам и компаниям финансовые активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,81 млрд) в рамках санкций за военную агрессию против Украины.

Читайте также: ЕС положил на стол Си Цзиньпина список китайских фирм, связанных с Россией – Politico