ЄС поклав на стіл Сі Цзіньпіна список китайських фірм, пов'язаних із Росією – Politico

Шарль Мішель, Сі Цзіньпін та Фон дер Ляєн (Фото: EPA, Huang Jingwen)

Видання Politico повідомило, що голова Європейської ради Шарль Мішель під час саміту ЄС-Китай у четвер закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна розібратися з компаніями, причетними до постачання в Росію товарів подвійного призначення.

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Журналісти зазначили, що близько 13 компаній, що базуються в Китаї, "перебувають у полі зору ЄС".

Після переговорів із главою Китаю очільник Євроради розповів журналістам, що Брюссель визначив перелік китайських компаній, які, як підозрюють в ЄС, "відіграють певну роль в обході санкцій".

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"Ми щиро сподіваємося, що сьогодні нас почують, і тоді Китай зробить відповідні кроки", – сказав Мішель.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Сі Цзіньпіна "запобігти будь-яким спробам Росії підірвати вплив санкцій".

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Китайське видання Xinhua публічно не повідомило, як відреагував на ці заклики глава КНР, але процитувало його слова про те, що Пекін і Брюссель повинні "посилити взаєморозуміння і належним чином вирішувати розбіжності шляхом конструктивного діалогу".

У розсекреченому звіті від розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції і, ймовірно, надає Москві військові технології та технології подвійного призначення для війни.

Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю говорять про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України все більше розходяться, пише ISW.

20 жовтня повідомлялося, що Росія масово закуповує дрони, стрілецьку зброю та товари подвійного призначення у китайських компаній.

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