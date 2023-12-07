ЄС поклав на стіл Сі Цзіньпіна список китайських фірм, пов'язаних із Росією – Politico
Видання Politico повідомило, що голова Європейської ради Шарль Мішель під час саміту ЄС-Китай у четвер закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна розібратися з компаніями, причетними до постачання в Росію товарів подвійного призначення.
Журналісти зазначили, що близько 13 компаній, що базуються в Китаї, "перебувають у полі зору ЄС".
Після переговорів із главою Китаю очільник Євроради розповів журналістам, що Брюссель визначив перелік китайських компаній, які, як підозрюють в ЄС, "відіграють певну роль в обході санкцій".
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"Ми щиро сподіваємося, що сьогодні нас почують, і тоді Китай зробить відповідні кроки", – сказав Мішель.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Сі Цзіньпіна "запобігти будь-яким спробам Росії підірвати вплив санкцій".
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Китайське видання Xinhua публічно не повідомило, як відреагував на ці заклики глава КНР, але процитувало його слова про те, що Пекін і Брюссель повинні "посилити взаєморозуміння і належним чином вирішувати розбіжності шляхом конструктивного діалогу".
- У розсекреченому звіті від розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції і, ймовірно, надає Москві військові технології та технології подвійного призначення для війни.
- Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю говорять про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України все більше розходяться, пише ISW.
- 20 жовтня повідомлялося, що Росія масово закуповує дрони, стрілецьку зброю та товари подвійного призначення у китайських компаній.
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