Ексголова МЗС Китаю міг померти у пекінському госпіталі через катування або самогубство – Politico

Наприкінці липня 2023 року у Китаї помер колишній голова МЗС Цінь Ган, якого звільнили з посади того ж місяця

Цінь Ган (Фото: EPA, MARK R. CRISTINO)

За інформацією співрозмовників Politico, наближених до високопоставлених китайських чиновників, колишній міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган нібито міг померти від самогубства або через тортури наприкінці липня у військовому госпіталі Пекіна, де проходять лікування китайські керівники.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За інформацією джерел видання, Цінь Ган, який проходив лікування у пекінському військовому госпіталі, міг скоїти самогубство або померти внаслідок тортур.

У публікації зазначили, що 25 червня 2023 року Ган провів свою останню публічну зустріч в Пекіні з міністрами закордонних справ Шри-Ланки та В'єтнаму, а також із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком.

Читайте також: Китай не пропонував жодного мирного плану, Сі Цзіньпін не хоче негативу зі США — Клімкін

За даними співрозмовників видання, справжня місія Руденка в Пекіні нібито полягала в тому, щоб повідомити главі КНР Сі Цзіньпіну, що Цінь Ган та родичі кількох високопосадовців передавали "ядерні секрети" Китаю спецслужбам країн Заходу.

25 липня з'явилися повідомлення, що Цінь Гана зняли з посади міністра закордонних справ Китаю, а на його посаду повернули Ван І, який попередньо був куратором дипломатичного напрямку у керівництві компартії.

Пізніше стало відомо, що зникнення і потім "тихе" звільнення в липні глави МЗС Китаю Цінь Гана було пов'язане з тим, що служби контролю знайшли його позашлюбний зв'язок у США.

Читайте також: Китай розкритикував Байдена, який назвав Сі Цзіньпіна "комуністичним диктатором"