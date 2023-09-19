Міністр закордонних справ Китаю був звільнений через позашлюбний зв'язок у США – WSJ

Зникнення і потім "тихе" звільнення в липні глави МЗС Китаю Цінь Гана було пов'язане з тим, що служби контролю знайшли його позашлюбний зв'язок у США. Про це повідомляє Wall Street Journal.

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До призначення 30 грудня 2022 року міністром закордонних справ Цінь Ган був послом у Вашингтоні. Як повідомили джерела видання, під час перебування у США він набув позашлюбного зв'язку і навіть став батьком.

Існування такого компромату для дипломата його рангу саме собою є загрозою та серйозним кар'єрним ризиком, а Цінь Ган дедалі погіршив своє становище в очах керівництва, намагаючись приховати позашлюбний зв'язок від перевірчих служб Китаю.

Зрештою Цінь Ган "зник з поля зору громадськості" наприкінці червня 2023 року. Причини, через які глава МЗС не брав участі у запланованих зустрічах, міністерство приблизно місяць пояснювало його "станом здоров'я".

25 липня з'явилися повідомлення, що Цінь Гана знято з посади міністра закордонних справ Китаю, а на його посаду повертається Ван І, який попередньо був куратором дипломатичного напрямку у керівництві компартії.

У січні 2020 року колишній король Бельгії Альберт II після ДНК-тесту визнав позашлюбну дочку Дельфіну Боель.

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