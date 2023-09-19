Министр иностранных дел Китая был уволен из-за внебрачной связи в США – WSJ

Исчезновение и затем "тихое" увольнение в июле главы МИД Китая Цинь Гана было связано с тем, что контролирующие службы нашли его внебрачную связь в США. Об этом сообщает Wall Street Journal.

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До назначения 30 декабря 2022 года министром иностранных дел Цинь Ган был послом в Вашингтоне. Как сообщили источники издания, во время пребывания в США он вступил во внебрачную связь и даже стал отцом.

Существование такого компромата для дипломата его ранга само по себе является угрозой и серьезным карьерным риском, а Цинь Ган еще более ухудшил свое положение в глазах руководства, пытаясь скрыть внебрачную связь от контролирующих служб Китая.

В результате Цинь Ган "исчез из поля зрения общественности" в конце июня 2023 года. Причины, по которым глава МИД не принимал участие в запланированных встречах, министерство примерно месяц объясняло его "состоянием здоровья".

25 июля появились сообщения, что Цинь Ган снят с поста министра иностранных дел Китая, а на его пост возвращается Ван И, который перед этим был куратором дипломатического направления в руководстве компартии.

В январе 2020 года бывший король Бельгии Альберт II после ДНК-теста признал внебрачную дочь Дельфину Боэль.

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