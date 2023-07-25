Исчезнувший глава МИД Китая Цинь Ган отправлен в отставку, кресло вернули предшественнику

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган снят с должности, на этот пост возвращается куратор дипломатического направления в руководстве компартии Ван И. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на Синьхуа.

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Как сообщается, перестановки произошли на заседании парламента Китая.

Kyodo отмечает, что это произошло через месяц после того, как Цинь Ган "исчез из поля зрения общественности в конце июня". Тогда Министерство иностранных дел, поясняя причины, по которым его глава не принимает участие в запланированных встречах, сослалось на "состояние здоровья" своего руководителя.

Цинь Ган был назначен главой МИД Китая 30 декабря 2022 года, до этого он был послом в Вашингтоне.

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