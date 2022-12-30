В Китае назначили нового главу МИД – это их бывший посол в Вашингтоне

Новым министром иностранных дел Китая вместо Ван И назначен Цинь Ган, бывший посол КНР в США. Об этом сообщило государственное радио Китая.

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Назначение 56-летнего дипломата на высшую должность в китайском ведомстве произошло на фоне сегодняшнего телефонного разговора китайского главы Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, власти КНР недовольны растущим числом стран, которые предъявляют требования к тестированию на COVID-19 путешественников из Китая, где вспышка коронавируса: об этом можно судить по статьям в таблоиде Global Times, который является одним из рупоров китайской пропаганды.

На официальных сайтах КНР информации об этом назначении пока нет, на странице "Глава МИД" на сайте внешнеполитического ведомства Китая – по-прежнему биография Ван И, который был главой МИД КНР все время военной агрессии России против Украины: с 16 марта 2013 года.

В марте 2022 года Цинь Ган заявил, что осуждение России за вторжение в Украину "не решает проблему", и потому Пекин никого не осуждает.

27 декабря он написал, что Китай и США "должны и могут слушать друг друга, сокращать наш разрыв в восприятии мира и искать пути к взаимопониманию, основанному на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве".

Украинская разведка полагает, что Китай не передаст РФ никакого вооружения для ее войны против Украины.

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Євген Пилипенко

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