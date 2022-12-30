UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Китае назначили нового главу МИД – это их бывший посол в Вашингтоне

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 14:12
В Китае назначили нового главу МИД – это их бывший посол в Вашингтоне - Фото
Цинь Ган (скриншот из видео Face Тhe Nation)

Новым министром иностранных дел Китая вместо Ван И назначен Цинь Ган, бывший посол КНР в США. Об этом сообщило государственное радио Китая.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Назначение 56-летнего дипломата на высшую должность в китайском ведомстве произошло на фоне сегодняшнего телефонного разговора китайского главы Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, власти КНР недовольны растущим числом стран, которые предъявляют требования к тестированию на COVID-19 путешественников из Китая, где вспышка коронавируса: об этом можно судить по статьям в таблоиде Global Times, который является одним из рупоров китайской пропаганды.

На официальных сайтах КНР информации об этом назначении пока нет, на странице "Глава МИД" на сайте внешнеполитического ведомства Китая – по-прежнему биография Ван И, который был главой МИД КНР все время военной агрессии России против Украины: с 16 марта 2013 года.

В марте 2022 года Цинь Ган заявил, что осуждение России за вторжение в Украину "не решает проблему", и потому Пекин никого не осуждает.

27 декабря он написал, что Китай и США "должны и могут слушать друг друга, сокращать наш разрыв в восприятии мира и искать пути к взаимопониманию, основанному на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве".

Смотрите также: Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД КНР Китай назначение ван и Цинь Ган
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 