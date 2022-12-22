В Китае, вероятно, будет 1 млн случаев ковида и 5000 смертей в день – Bloomberg

Лондонская исследовательско-прогностическая компания Airfinity сообщила, что Китай, вероятно, сталкивается с 1 млн случаев заражения коронавирусом и 5000 ежедневными смертями от COVID-19. Страна борется с тем, что, как ожидается, станет крупнейшей вспышкой "короны" в истории, пишет Bloomberg.

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В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Текущая волна распространения вируса может привести к увеличению ежедневного уровня заболеваемости в январе до 3,7 миллиона, говорят аналитики.

Они считают, что затем, вероятно, произойдет еще один всплеск инфекций, во время которого ежедневный пик взмоет до 4,2 млн случаев в марте.

Между тем, официально Китай сообщил об около 3000 новых случаях заболевания за 21 декабря. С начала декабря зарегистрировано менее 10 смертей от ковида.

Агентство отмечает, что эта информация "контрастирует с растущим хором сообщений, что больницы переполнены пациентами, а крематории перегружены".

"Официальные данные вряд ли будут истинным отражением вспышки, происходящей по всей стране. Изменения [в стратегии КНР по части отслеживания, лечения и регистрации болезни/смертей] могут преуменьшить количество смертей, наблюдаемых в Китае", — заявила глава отдела вакцин и эпидемиологии Airfinity Луиза Блэр.

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Євген Пилипенко

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