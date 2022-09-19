Минздрав разрешил вторую бустерную дозу от COVID-19, а также вакцинацию детей с 5 лет

Министерство здравоохранения утвердило приказ №1586, который вводит важные изменения по вакцинации против COVID-19. Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Минздрав.

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Он сказал, что ситуация с коронавирусной болезнью пока контролируемая, однако нужно быть готовыми к дальнейшему росту количества случаев заболевания. Один из важных этапов этой готовности – это вакцинация.

"Чтобы как можно больше людей могли защитить себя от госпитализации и смерти в результате COVID-19, мы разрешаем вторую дозу всем желающим, но особенно советуем ее делать людям с хроническими заболеваниями и людям в возрасте 60+", – сказал Кузин.

Вторая бустерная доза разрешается всем совершеннолетним с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы.

Кроме того, утверждены новые схемы вакцинации в соответствии с рекомендациями WHO, EMA и ECDC, Национальной технической группы экспертов по иммунизации.

Основное: инактивированную вакцину CoronoVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.

То есть, если человек получил базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой вакциной, он может получить бустерную прививку (как первую, так и вторую) вакциной CoronoVac. Эти схемы вакцинации, кроме того, что безопасны, еще и защищают от госпитализации и рисков смерти вследствие коронавирусной болезни.

Также приказом уменьшены минимальные сроки между базовым (первичным) курсом вакцинации и бустерной дозой. Теперь бустер можно сделать спустя 5 месяцев после завершения базового курса. Ранее этот срок составлял не менее 6 месяцев.

Последнее важное изменение – разрешение вакцинации детей 5-11 лет против COVID-19. Прививка будет осуществляться вакциной Comirnaty (Pfizer). Для детей 5-11 лет обязательно информированное согласие родителей или опекунов. Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей от 12 лет.

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Вадим Ребрина

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