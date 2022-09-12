Евросоюз одобрил вакцину BioNTech/Pfizer от вариантов ковида Omicron

Европейская комиссия одобрила для использования на территории Евросоюза разработанную BioNTech/Pfizer адаптированную вакцину от вариантов коронавируса Omicron. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Ковид по-прежнему представляет угрозу. Вот почему мы только что утвердили бустер BioNTech/Pfizer на основе рекомендации Европейского медицинского агентства (ЕМА). Это поможет нам быть в большей безопасности этой осенью. Вакцинация по-прежнему остается лучшим способом защиты от COVID-19", – написала фон дер Ляйен в Twitter.

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EMA в конце прошлой недели рекомендовало разрешить адаптированную двухвалентную вакцину, нацеленную на подварианты Omicron BA.4 и BA.5, разработанную BioNTech/Pfizer.

Вариант вакцины предназначен для использования у людей в возрасте 12 лет и старше, получивших хотя бы первичный курс вакцинации против COVID-19. Эта вакцина является адаптированной версией мРНК вакцины против COVID-19, ранее разработанной BioNTech/Pfizer.

В начале сентября ЕМА разрешило использовать в ЕС адаптированную вакцину против варианта Omicron BA.1.

Адаптированные вакцины действуют так же, как и оригинальные вакцины, подготавливая организм к защите от COVID-19.

15 августа Британия первой в мире одобрила вакцину от варианта ковида Omicron, разработанную Moderna.

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Роман Бриль

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