Евросоюз одобрил вакцину BioNTech/Pfizer от вариантов ковида Omicron
Европейская комиссия одобрила для использования на территории Евросоюза разработанную BioNTech/Pfizer адаптированную вакцину от вариантов коронавируса Omicron. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Ковид по-прежнему представляет угрозу. Вот почему мы только что утвердили бустер BioNTech/Pfizer на основе рекомендации Европейского медицинского агентства (ЕМА). Это поможет нам быть в большей безопасности этой осенью. Вакцинация по-прежнему остается лучшим способом защиты от COVID-19", – написала фон дер Ляйен в Twitter.
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EMA в конце прошлой недели рекомендовало разрешить адаптированную двухвалентную вакцину, нацеленную на подварианты Omicron BA.4 и BA.5, разработанную BioNTech/Pfizer.
Вариант вакцины предназначен для использования у людей в возрасте 12 лет и старше, получивших хотя бы первичный курс вакцинации против COVID-19. Эта вакцина является адаптированной версией мРНК вакцины против COVID-19, ранее разработанной BioNTech/Pfizer.
В начале сентября ЕМА разрешило использовать в ЕС адаптированную вакцину против варианта Omicron BA.1.
Адаптированные вакцины действуют так же, как и оригинальные вакцины, подготавливая организм к защите от COVID-19.
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