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Британия первой в мире одобрила вакцину от варианта ковида Omicron

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 17:26
Британия первой в мире одобрила вакцину от варианта ковида Omicron - Фото
Фото: depositphotos.com

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей адаптированный вариант вакцины от Covid-19, нацеленный как на оригинальную версию вируса, так и на вариант Omicron. Об этом пишет агентство Reuters. 

Так называемая бивалентная вакцина будет использоваться в качестве бустерной дозы для взрослых. Производитель вакцины – американская фармкомпания Moderna. 

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Решение Управления по контролю за лекарственными средствами Великобритании (MHRA) по одобрено новой вакцины было основано на данных клинических испытаний, которые показали, что бустер вызвал "сильный иммунный ответ" как против Omicron BA.1, так и против исходного вируса 2020 года. 

В июне данные испытаний Moderna показали, что при введении в качестве четвертой дозы вакцины в восемь раз увеличивалось количество антител, нейтрализующих вирус Omicron.  

Вакцина также вызывает "хороший иммунный ответ" против доминирующих в настоящее время вариантов Omicron BA.4 и BA.5. 

В июле правительство Великобритании заявило, что программа бустерной вакцинации начнется  осенью и прививки будут предлагаться лицам старше 50 лет, лицам из групп клинического риска, ведущим специалистам и персоналу домов престарелых.  

Существующие вакцины против Covid-19 продолжают обеспечивать надежную защиту от госпитализации и смерти, но эффективность вакцин снижается по мере мутации вируса, отмечают в агентстве.  

В Европейском Союзе одобрение вакцины от вариантов Omicron ожидается осенью. В Moderna прогнозируют, что их новые вакцины одобрят в Австралии и Канаде в ближайшие недели. 

На данном этапе Pfizer и BioNTech также тестируют версии своей мРНК-вакцины, модифицированной для борьбы с вариантами Omicron. 

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Роман Брыль
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Великобритания вакцина Moderna   COVID-19 Omicron бустерная доза
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