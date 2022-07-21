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У Байдена коронавирус, он чувствует себя хорошо и будет работать удаленно — Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 17:37
У Байдена коронавирус, он чувствует себя хорошо и будет работать удаленно — Белый дом - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус утром 21 июля, он чувствует себя хорошо и будет работать в удаленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. 

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Байден полностью вакцинирован от коронавируса, дважды ревакцинирован и испытывает легкие симптомы. 

"В соответствии с рекомендациями он будет изолирован в Белом доме и продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности в течение этого времени. Этим утром он связался с сотрудниками Белого дома по телефону и примет участие в запланированных встречах в Белом доме по телефону и через Zoom из резиденции", — сказано в сообщении.

Белый дом будет предоставлять информацию о состоянии Байдена ежедневно, поскольку он продолжает выполнять все обязанности, находясь в изоляции.

Читайте также: Байден будет баллотироваться на второй срок в 2024 году — Белый дом 

Дмитрий Гриниченко
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