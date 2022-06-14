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Байден будет баллотироваться на второй срок в 2024 году — Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 09:07
Байден будет баллотироваться на второй срок в 2024 году — Белый дом - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок на выборах 2024 года. Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. 

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"Президенту, как вы знаете, много раз задавали этот вопрос, и он на него ответил. Его ответ был довольно простым: да, он баллотируется на переизбрание. Больше я ничего не могу сказать", – отметила Жан Пьер. 

На вопрос журналиста Fox News об опасениях насчет возраста Байдена, которому в случае избрания на второй срок будет 82 года, Жан-Пьер ответила, что она "не может быть политологом и говорить о промежуточных выборах, или о чем-то подобном, включая 2024 год". 

Читайте также: Байден: Я не собираюсь указывать Украине, что она должна или не должна делать 

Дмитрий Гриниченко
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выборы в США джо байден карин жан-пьер
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