Байден будет баллотироваться на второй срок в 2024 году — Белый дом

Президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок на выборах 2024 года. Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

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"Президенту, как вы знаете, много раз задавали этот вопрос, и он на него ответил. Его ответ был довольно простым: да, он баллотируется на переизбрание. Больше я ничего не могу сказать", – отметила Жан Пьер.

На вопрос журналиста Fox News об опасениях насчет возраста Байдена, которому в случае избрания на второй срок будет 82 года, Жан-Пьер ответила, что она "не может быть политологом и говорить о промежуточных выборах, или о чем-то подобном, включая 2024 год".

В конце 2021 года Байден заявил, что намерен снова избираться на должность президента США в 2024 году, если ему позволит здоровье.

Байден – самый пожилой человек в истории, который принял присягу президента США, сделав это в 78 лет.

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Дмитрий Гриниченко

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