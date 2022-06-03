Байден: Я не собираюсь указывать Украине, что она должна или не должна делать

Президент США Джо Байден сказал, что Украина должна сама решать, идти ли ей на территориальные уступки для достижения мира. Об этом он сказал в штате Делавэр, отвечая на вопрос журналиста, сообщает CNN.

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У Байдена спросили, должна ли Украина уступить часть своей территории, чтобы положить конец российской агрессии.

"Я с самого начала говорил — и не все со мной согласились — ничего об Украине без Украины. Это их территория. Я не собираюсь говорить им, что они должны или чего не должны делать", — сказал Байден.

Он добавил, что, похоже, в какой-то момент между Украиной и РФ потребуется "урегулирование", но что именно это будет, он не знает.

Байден заявил, что тем временем Соединенные Штаты продолжат помогать украинцам, чтобы они могли защитить себя.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает "невозможным сценарием для Запада" заставить Украину пойти на территориальные уступки России. На Западе, в целом, нет консолидированного решения по этому поводу, такие идеи высказывают отдельные группы, сказал он.





Вадим Ребрина

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