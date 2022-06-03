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Байден: Я не собираюсь указывать Украине, что она должна или не должна делать

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 19:15
Байден: Я не собираюсь указывать Украине, что она должна или не должна делать - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден сказал, что Украина должна сама решать, идти ли ей на территориальные уступки для достижения мира. Об этом он сказал в штате Делавэр, отвечая на вопрос журналиста, сообщает CNN.

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У Байдена спросили, должна ли Украина уступить часть своей территории, чтобы положить конец российской агрессии.

"Я с самого начала говорил — и не все со мной согласились — ничего об Украине без Украины. Это их территория. Я не собираюсь говорить им, что они должны или чего не должны делать", — сказал Байден.

Он добавил, что, похоже, в какой-то момент между Украиной и РФ потребуется "урегулирование", но что именно это будет, он не знает.

Байден заявил, что тем временем Соединенные Штаты продолжат помогать украинцам, чтобы они могли защитить себя.

  • Советник главы ОП Михаил Подоляк считает "невозможным сценарием для Запада" заставить Украину пойти на территориальные уступки России. На Западе, в целом, нет консолидированного решения по этому поводу, такие идеи высказывают отдельные группы, сказал он.

Вадим Ребрина
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война джо байден
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