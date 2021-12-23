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Байден: Я снова пойду в президенты США в 2024 году. Если буду здоров, как сейчас

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 07:16
Байден: Я снова пойду в президенты США в 2024 году. Если буду здоров, как сейчас - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден намерен снова избираться на эту должность в 2024 году, если ему позволит здоровье. Об этом он заявил в интервью ABC News.

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На вопрос, планирует ли он снова участвовать в выборах президента, Байден ответил: "Да". Однако он добавил, что "очень уважает судьбу".

"Судьба много раз вмешивалась в мою жизнь. Если я буду в таком же здравии, что и сейчас, в добром здравии, то я буду участвовать (в выборах, – ред.) снова", – добавил президент США.

Интервьюер спросил у Байдена, готов ли он на реванш со своим предшественником Дональдом Трампом.

"Вы пытаетесь меня искусить. Конечно. Почему бы мне не баллотироваться против Дональда Трампа в роли кандидата? Это повысит шансы", – ответил президент США.

  • Байден – самый пожилой человек в истории, который принял присягу США. Он это сделал в 78 лет.
  • В сентябре у Байдена участились приступы кашля, которые иногда мешали ему давать брифинги. Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки сказала тогда, что приступы не опасны для здоровья, но президент пройдет медосмотр.
  • 19 ноября Байден чуть более чем на час передал полномочия Харрис, пока был под наркозом при проведении колоноскопии.

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Марк Сировой
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