Байден: Я снова пойду в президенты США в 2024 году. Если буду здоров, как сейчас
Президент США Джо Байден намерен снова избираться на эту должность в 2024 году, если ему позволит здоровье. Об этом он заявил в интервью ABC News.
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На вопрос, планирует ли он снова участвовать в выборах президента, Байден ответил: "Да". Однако он добавил, что "очень уважает судьбу".
"Судьба много раз вмешивалась в мою жизнь. Если я буду в таком же здравии, что и сейчас, в добром здравии, то я буду участвовать (в выборах, – ред.) снова", – добавил президент США.
Интервьюер спросил у Байдена, готов ли он на реванш со своим предшественником Дональдом Трампом.
"Вы пытаетесь меня искусить. Конечно. Почему бы мне не баллотироваться против Дональда Трампа в роли кандидата? Это повысит шансы", – ответил президент США.
- Байден – самый пожилой человек в истории, который принял присягу США. Он это сделал в 78 лет.
- В сентябре у Байдена участились приступы кашля, которые иногда мешали ему давать брифинги. Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки сказала тогда, что приступы не опасны для здоровья, но президент пройдет медосмотр.
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