Байден: Я снова пойду в президенты США в 2024 году. Если буду здоров, как сейчас

Президент США Джо Байден намерен снова избираться на эту должность в 2024 году, если ему позволит здоровье. Об этом он заявил в интервью ABC News.

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На вопрос, планирует ли он снова участвовать в выборах президента, Байден ответил: "Да". Однако он добавил, что "очень уважает судьбу".

"Судьба много раз вмешивалась в мою жизнь. Если я буду в таком же здравии, что и сейчас, в добром здравии, то я буду участвовать (в выборах, – ред.) снова", – добавил президент США.

Интервьюер спросил у Байдена, готов ли он на реванш со своим предшественником Дональдом Трампом.

"Вы пытаетесь меня искусить. Конечно. Почему бы мне не баллотироваться против Дональда Трампа в роли кандидата? Это повысит шансы", – ответил президент США.

Байден – самый пожилой человек в истории, который принял присягу США. Он это сделал в 78 лет.

В сентябре у Байдена участились приступы кашля, которые иногда мешали ему давать брифинги. Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки сказала тогда, что приступы не опасны для здоровья, но президент пройдет медосмотр.

19 ноября Байден чуть более чем на час передал полномочия Харрис, пока был под наркозом при проведении колоноскопии.

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Марк Сировой

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