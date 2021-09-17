У Байдена участились приступы кашля. Белый дом говорит – все в порядке

Приступы кашля президента США Джо Байдена, которые иногда мешают ему давать брифинги, не опасны для здоровья, но он пройдет медосмотр. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки на брифинге в Белом доме.

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На вопрос журналиста об этом она ответила, что "нет повода для беспокойства", но добавила: Байдена постоянно сопровождает врач.

"Существует множество различных причин для кашля. Например, просто для того, чтобы прочистить горло. Или кашель возникает при незначительной простуде", – сказала Псаки.

По ее словам, в ближайшее время Байден планирует пройти полный медосмотр и результаты сообщат журналистам.

Когда кашель Байдена участился, в Twitter запустили хештег #Bidencough. Во время президентской кампании доктор Байдена Кевин О’Коннор сказал в интервью Wall Street Journal, что политик "в хорошей форме", но у него высокий уровень холестерина, кислотный рефлюкс и обостренная сезонная аллергия.

В декабре 2019 года опубликовали заключение врача о состоянии здоровья Байдена.

15-16 сентября 2021 года одобрение Байдена упало до рекордно низкого уровня.

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Владислава Михайленко

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