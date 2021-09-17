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Афганистан и коронавирус: одобрение Байдена упало до рекордно низкого уровня – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 06:40
Афганистан и коронавирус: одобрение Байдена упало до рекордно низкого уровня – Reuters - Фото
Джо Байден (Фото - ЕРА)

Только 44% американцев одобряют действия президента США Джо Байдена, это самый низкий уровень поддержки за время его президентства, сообщает Reuters.

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По данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного 15-16 сентября 2021 года, только 44% взрослых американцев одобрили действия Байдена как президента, 50% не одобрили.

Популярность Байдена падает с августа, когда после вывода американских войск пало правительство Афганистана, а в США начался рост смертности от коронавируса.

Реакцию Байдена на пандемию одобряют 48%, не одобряют 46%. Этот показатель впервые упал ниже 50%. При этом большинство американцев поддерживают жесткие требования администрации Байдена по ношению масок и вакцинации, хотя республиканцы критикуют их как чрезмерные.

Журналисты отмечают, что в аналогичный период президентства действия Дональда Трампа одобряли 38% американцев, не одобряли 57%.

Опрос проводился онлайн по всей территории США, участвовали 1005 человек, включая 442 демократа и 360 республиканцев, погрешность не более 4%.

Денис Юдин
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Афганистан опрос джо байден коронавирус
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