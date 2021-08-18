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Белый дом: Значительная часть американской военной техники попала в руки талибов

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 08:17
Белый дом: Значительная часть американской военной техники попала в руки талибов - Фото
Талибы на захваченной американской военной технике (Фото – EPA)

Значительная часть военной техники США, переданной Афганистану, попала в руки талибов, признал вчера, 17 августа 2021 года, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время пресс-конференции.

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На вопрос о том, что происходит с оружием на миллиарды долларов, которое США предоставили Афганистану, и есть ли у администрации президента Джо Байдена планы на этот счет, Салливан ответил: "Очевидно, у нас нет полной картины, куда попала каждая единица оборонной техники, но, безусловно, значительная часть попала в руки Талибана. И, очевидно, у нас нет ощущения, что они с готовностью передадут ее нам в аэропорту".

Комментируя попадание в руки талибов вертолетов "Черный ястреб" (Black Hawk) и другого военного оборудования, Салливан заявил, что это был трудный выбор президента: отказать в помощи Афганистану из-за риска, что технику захватит Талибан, или рисковать и оказать помощь. Он добавил, что Байден считает правильным принятое им решение.

"Эти "Черные ястребы" не были переданы талибам. Они были переданы силам национальной безопасности Афганистана, чтобы они могли защитить себя – по особой просьбе президента Гани, который прибыл в Овальный кабинет и попросил, среди прочего, о дополнительных воздушных средствах", – подчеркнул Салливан.

  • 15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
  • Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны - возможно, в Узбекистан. Издание ВВС также писало, что вице-президент Амрулла Салех якобы тоже сбежал.
  • 16 августа Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира, известного как Панджшерский лев, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану.
  • 17 августа вице-президент Амрулла Салех заявил, что он не покидал страну, в данный момент является законным президентом Афганистана и призвал граждан присоединяться к сопротивлению талибам.

Читайте также: "Колоссальный удар". Почему Афганистан так быстро пал и как это изменит политику США

Денис Юдин
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Афганистан талибан Джейк Салливан
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