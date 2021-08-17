Вице-президент Афганистана опроверг свой побег из страны и призвал к сопротивлению талибам
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он не покидал страну, и призвал граждан присоединяться к сопротивлению талибам. Об этом он написал у себя в Twitter.
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Салех объявил себя новым главой государства – по конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента исполняющим обязанности становится вице-президент.
"В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом", – написал он.
Также Салех сообщил, что связывается "со всеми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой", но не уточнил, о ком конкретно идет речь.
"В отличие от США/НАТО, мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончены. Присоединяйтесь к сопротивлению", – написал он.
По данным Daily Mail, вице-президент Амрулла Салех и Ахмад Масуд, сын легендарного погибшего военачальника, возможно объединили свои силы в сопротивлении Талибану менее чем в 100 милях от Кабула. Они якобы вместе создают партизанское движение в Панджшерской долине – единственном регионе, который не захватили талибы.
- 15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны - возможно, в Узбекистан. Издание ВВС также писало, что вице-президент Амрулла Салех якобы тоже сбежал.
- 16 августа Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира, известного как Панджшерский лев, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану.
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