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Вице-президент Афганистана опроверг свой побег из страны и призвал к сопротивлению талибам

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 19:20
Вице-президент Афганистана опроверг свой побег из страны и призвал к сопротивлению талибам - Фото
Амрулла Салех (Фото -ЕРА)

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он не покидал страну, и призвал граждан присоединяться к сопротивлению талибам. Об этом он написал у себя в Twitter.

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Салех объявил себя новым главой государства – по конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента исполняющим обязанности становится вице-президент.

"В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом", – написал он.

Также Салех сообщил, что связывается "со всеми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой", но не уточнил, о ком конкретно идет речь.

"В отличие от США/НАТО, мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончены. Присоединяйтесь к сопротивлению", – написал он.

По данным Daily Mail, вице-президент Амрулла Салех и Ахмад Масуд, сын легендарного погибшего военачальника, возможно объединили свои силы в сопротивлении Талибану менее чем в 100 милях от Кабула. Они якобы вместе создают партизанское движение в Панджшерской долине – единственном регионе, который не захватили талибы.

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Оксана Житнюк
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Афганистан Кабул талибан сопротивление Амрулла Салех
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