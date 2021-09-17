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Псаки об "ударе в спину" Франции: Париж знал о новом партнерстве США, Британии и Австралии

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 10:30
Псаки об
Джен Псаки (фото - ЕРА)

Франция была заранее уведомлена о заключении трехстороннего партнерства AUKUS между Австралией, Британией и США. Об этом в ходе брифинга в четверг сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя слова министра иностранных дел Франции Жана-Ив Ле Дриана об "ударе в спину", так как теперь Австралия откажется от сделки с Францией по разработке подлодок на $40 млрд.

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Пресс-секретаря Белого дома попросили прокомментировать заявление французской стороны, которая была "ошеломлена" сделкой. Псаки сказала, что Францию заранее проинформировали перед заключением трехстороннего партнерства AUKUS.

Она также заявила о тесном сотрудничестве с Францией и общих приоритетах в Индо-Тихоокеанском регионе.

"С нашей стороны мы не рассматриваем это как региональный разрыв. Мы рассматриваем это как области безопасности – как проблемы безопасности, которые мы хотим решать вместе", – сказала Псаки.

Она также добавила, что ответ на вопрос, почему Австралия решила закупить американские атомные субмарины и отказаться от сделки по разработке подлодок французской конструкции, следует оставить за австралийскими партнерами.

  • В 2016-м Австралия выбрала французскую судостроительную компанию Naval Group для обновления своего подводного флота на $40 млрд. Речь шла о замене субмарин Collins, которым более двух десятилетий. За несколько недель до создания AUKUS сделка была подтверждена на уровне правительств.
  • 15 сентября 2021-го США, Великобритания и Австралия создали трехстороннее партнерство для противодействия Китаю. В ближайшие полтора года в рамках инициативы будет разработан план по созданию подводных лодок с атомным реактором для Австралии. 
  • Париж фактически отстранили от прибыльного оборонного соглашения с Австралией по подлодкам. На фоне этого Франция обвинила президента США Джо Байдена в нанесении ей "удара в спину" и шагах во внешней политике, которые аналогичны поведению его предшественника Дональда Трампа

Читайте также: "Безответственный шаг". Китай осудил новый военный пакт США, Великобритании и Австралии

Оксана Житнюк
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США франция подлодка субмарина Австралия Дженнифер Псаки Aukus
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