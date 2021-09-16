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Для сдерживания Китая. США, Британия и Австралия объявили о создании военного партнерства

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 06:54
Для сдерживания Китая. США, Британия и Австралия объявили о создании военного партнерства - Фото
Видеоконференция Джо Байдена, Бориса Джонсона и Скотта Моррисона (Фото – EPA)

США, Великобритания и Австралия создают трехстороннее партнерство для противодействия Китаю. Об этом сообщает The Guardian.

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Об инициативе, названной Aukus, объявил президент США Джо Баденен и премьеры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон.

Журналисты отмечают, что ни один из лидеров не упомянул Китай, но нет сомнений, что инициатива является ответом на экспансионистские действия Китая в Южно-Китайском море и угрозы в адрес Тайваня.

Байден подчеркнул, что будущее каждой из трех стран зависит от "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Джонсон отметил, что три страны являются естественными союзниками, и альянс создаст "новое оборонное партнерство и будет способствовать созданию новых рабочих мест и процветанию".

По словам Моррисона, в ближайшие полтора года в рамках инициативы будет разработан план по созданию подводных лодок с атомным реактором для Австралии. Он подчеркнул, что это не означает намерение Австралии создать ядерное оружие. Австралия должна стать седьмой страной в мире, обладающей подобной технологией.

Помимо сотрудничества в сфере военно-морских технологий, партнерство предполагает более тесное согласование региональной политики и большую интеграцию вооруженных сил и оборонной промышленности США, Великобритании и Австралии.

Денис Юдин
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Великобритания США Борис Джонсон Австралия военное сотрудничество джо байден Скотт Моррисон сдерживание Китая
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