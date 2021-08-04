Сдерживание Китая. Индия отправляет боевые корабли в Южно-Китайское море
Индия отправляет группу военных кораблей в Южно-Китайское море для совместных действий с США, Японией и Австралией по сдерживанию Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление индийских военных.
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В заявлении ВМФ Индии говорится, что четыре корабля, включая ракетный эсминец и ракетный фрегат, будут развернуты на два месяца в Юго-Восточной Азии, Южно-Китайском море и в западной части Тихого океана.
Миссия должна продемонстрировать способность индийского флота действовать в этих водах и солидарность с дружественными странами. Корабли примут участие в ежегодных совместных учениях с силами США, Австралии и Японии у побережья Гуама. Четыре страны составляют неформальную группу Quad, которую администрация президента США Джо Байдена продвигает как способ противостоять Китаю.
Между США и Китаем существует напряженность из-за территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море. США считает их незаконными и отправляет в Южно-Китайское море боевые корабли в рамках обеспечения свободы судоходства. В июне такую миссию выполняла авианосная группа во главе с USS Ronald Reagan, в августе учения в Филиппинском море проведет британская авианосная группа во главе c HMS Queen Elizabeth.
Китай ранее называл многосторонние военные маневры дестабилизирующими регион.
- В августе 2020 года спутник случайно зафиксировал китайскую субмарину, входящую на базу в южно-Китайском море.
- В декабре 2020-го США ввели против Китая санкции из-за экспансии в Южно-Китайском море. Позже два американских авианосца направились в его спорные воды.
- 22 марта этого года около 220 лодок были замечены пришвартованными у рифа Уитсан, который власти Филиппин считают своей суверенной территорией.
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