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Два авианосца США провели учения в Южно-Китайском море, на которое претендует КНР

10.02.2021, 10:03
Два авианосца США провели учения в Южно-Китайском море, на которое претендует КНР - Фото
Авианосец Теодор Рузвельт (Фото - EPA)

Две ударные группы авианосцев США провели учения в спорных водах Южно-Китайского моря вчера, 9 февраля. Об этом сообщает CNN.

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Авианосцы "Теодор Рузвельт" и "Нимиц" и сопровождающие их ракетные крейсеры и эсминцы продемонстрировали способность действовать в условиях зоны активного судоходства, говорится в заявлении ВМС США.

Суммарно в двух ударных группах насчитывается около 120 боевых самолетов.

Почти на всю акваторию Южно-Китайского моря претендует Китай. С 2014 года он превратил некоторые рифы и песчаные отмели в искусственные острова со взлетно-посадочными полосами и ракетами. Это вызвало возмущение у стран, также претендующих на части Южно-Китайского моря, включая Филиппины, Вьетнам, Малайзию, Индонезию, Бруней и Тайвань.

В прошлом году США уже размещали в Южно-Китайском море две авианосные ударные группы, что вызвало резкую реакцию Пекина, обвинившего США в желании "вбить клин между странами" и милитаризации региона.

В воскресном (7 февраля) интервью CBS президент США Джо Байден заявил о высшей степени конкуренции между США и Китаем и пообещал, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, проводить согласованную с региональными союзниками политику. Администрация Байдена уже подтвердила Филиппинам и Японии, что острова, на которые претендует Китай, подпадают под действие договоров о взаимной защите и США будут защищать их.

По словам контр-адмирала Дуга Вериссимо, командующего авианосной группой "Теодора Рузвельта", прошедшая операция с двумя авианосцами продемонстрировала поддержку "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" со стороны США.

Денис Юдин
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Южно-Китайское море Теодор Рузвельт Нимитц авианосная ударная группа
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