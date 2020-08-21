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Редкое фото. Спутник случайно зафиксировал вход атомной субмарины на подземную базу Китая

21.08.2020, 12:00
Редкое фото. Спутник случайно зафиксировал вход атомной субмарины на подземную базу Китая - Фото
Китайская подлодка Type 094A (Иллюстративное фото - EPA - Wu Hong)

Спутник американской компании Planet Labs сделал редкий снимок, зафиксировав момент входа атомной субмарины на подземную военно-морскую базу Китая

Коммерческий спутник компании Planet Labs сфотографировал остров Хайнань в Южно-Китайском море, случайно зафиксировав момент входа атомной подлодки Type 093 в подземную военно-морскую базу Китая. Об этом сообщает CNN.

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Экс-сотрудник Минобороны США Дрю Томпсон заявляет, что фотография, фиксирующая момент входа подводной лодки в подземную базу, - это редкое явление. "Необычно, что коммерческий спутник оказался над головой в нужное время в безоблачный день", - сказал он. 

Также Томпсон заявил, что Китай скрывает большую часть своей военной техники именно под землей: "Китайцы имеют колоссальный опыт строительства подземных сооружений". Наличие подземных баз не позволяет американской разведке оценить боевую готовность флота Китая, точное количество подводных лодок и т.д.

Владислав Сердюк
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