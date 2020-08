Редкое фото. Спутник случайно зафиксировал вход атомной субмарины на подземную базу Китая

Коммерческий спутник компании Planet Labs сфотографировал остров Хайнань в Южно-Китайском море, случайно зафиксировав момент входа атомной подлодки Type 093 в подземную военно-морскую базу Китая. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Экс-сотрудник Минобороны США Дрю Томпсон заявляет, что фотография, фиксирующая момент входа подводной лодки в подземную базу, - это редкое явление. "Необычно, что коммерческий спутник оказался над головой в нужное время в безоблачный день", - сказал он.

A rare #satellite image of what appears to be a #Chinese Type 093 sub at the entrance of a not-so-secret, subterranean base at China's southern #Hainan island. Yulin Naval Base is home to subs of #China’s South Sea Fleet and provides convenient access to the South China Sea. pic.twitter.com/ONwqlXX5JK