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Власти Филиппин заявили о "вторжении" в территориальные воды страны 220 лодок из Китая

22.03.2021, 11:52
Власти Филиппин заявили о
Китайские суда, пришвартованные у рифа Уитсан (Фото - ЕРА)

Около 220 лодок, предположительно управляемых китайскими военными, были замечены пришвартованными у рифа Уитсан, который власти Филиппин считают своей суверенной территорией. Об этом пишет Reuters

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"Мы призываем китайцев прекратить это вторжение и немедленно отозвать эти лодки, нарушающие наши права на море и вторгающиеся на нашу суверенную территорию", – сказал министр обороны страны Дельфин Лоренцана.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин заявила, что китайские лодки "долгое время вели рыбную ловлю возле рифа, а в последнее время некоторые из них укрываются в этом районе из-за морских условий".

По словам сотрудников службы безопасности Филиппин, эти рыболовные суда укомплектованы "обученным китайским военным персоналом". Лоренцана также заявил, что военные провели воздушное и морское патрулирование в Южно-Китайском море для дальнейшей проверки информации о местонахождении судов Китая.

Как заявил министр обороны Филиппин, отчеты о патрулировании будут использованы в качестве основы для принятия "соответствующих действий, не ограничиваясь подачей дипломатических протестов". 

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Станислав Стороженко
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Китай КНР Филиппины риф
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