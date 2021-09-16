UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Безответственый шаг". Китай осудил новый военный пакт США, Великобритании и Австралии

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 20:54
Си Цзиньпин (Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY)

Китай раскритиковал новый военный пакт Aukus, заключенный США, Великобританией и Австралией, назвав его "крайне безответственным" и "ограниченным". Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По условиям договоренности, США и Великобритания впервые предоставят Австралии технологии для строительства атомных подводных лодок.

Этот шаг рассматривается как попытка противодействовать экспансии Китая в Южно-Китайском море и угрозам в адрес Тайваня.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь сказал, что Aukus рискует серьезно подорвать мир в регионе и усилить гонку вооружений.

Он охарактеризовал новый пакт как плод устаревшего менталитета холодной войны, который повредит интересам трех стран.

Как отмечается, США делятся своими подводными технологиями впервые за 50 лет, ранее они поделились ими только с Великобританией.

Теперь Австралия сможет строить атомные подводные лодки, которые превосходят флот с традиционными двигателями по скорости и сложности обнаружения. Они могут месяцами оставаться под водой и стрелять ракетами на большие расстояния – хотя Австралия заявляет, что не собирается размещать на подлодках ядерное оружие.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай гонка вооружений Австралия Aukus великбритания
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 