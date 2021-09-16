"Безответственый шаг". Китай осудил новый военный пакт США, Великобритании и Австралии

Китай раскритиковал новый военный пакт Aukus, заключенный США, Великобританией и Австралией, назвав его "крайне безответственным" и "ограниченным". Об этом сообщает BBC.

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По условиям договоренности, США и Великобритания впервые предоставят Австралии технологии для строительства атомных подводных лодок.

Этот шаг рассматривается как попытка противодействовать экспансии Китая в Южно-Китайском море и угрозам в адрес Тайваня.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь сказал, что Aukus рискует серьезно подорвать мир в регионе и усилить гонку вооружений.

Он охарактеризовал новый пакт как плод устаревшего менталитета холодной войны, который повредит интересам трех стран.

Как отмечается, США делятся своими подводными технологиями впервые за 50 лет, ранее они поделились ими только с Великобританией.

Теперь Австралия сможет строить атомные подводные лодки, которые превосходят флот с традиционными двигателями по скорости и сложности обнаружения. Они могут месяцами оставаться под водой и стрелять ракетами на большие расстояния – хотя Австралия заявляет, что не собирается размещать на подлодках ядерное оружие.

24 июня власти Тайваня заявили, что острову надо готовиться к войне с Китаем.

В августе Индия отправила боевые корабли в Южно-Китайское море для сдерживания Китая.

Сегодня, 16 сентября, США, Великобритания и Австралия сообщили о новом партнерском соглашении – Aukus.

Наталия Медведева

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