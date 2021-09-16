"Удар в спину". Решение США по Тихоокеанскому региону лишает Францию контракта на $40 млрд
Франция обвинила президента США Джо Байдена в нанесении ей "удара в спину" и шагах во внешней политике, которые аналогичны поведению его предшественника Дональда Трампа. Ранее Париж фактически отстранили от прибыльного оборонного соглашения с Австралией по подлодкам, пишет Reuters.
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Вчера США, Британия и Австралия основали трехстороннее партнерство AUKUS для противодействия Китаю. По нему Австралия может приобрести американские атомные субмарины и отказаться от сделки по разработке подлодок французской конструкции на сумму около $40 млрд.
"Это брутальное, одностороннее и непредсказуемое решение во многом напоминает мне то, как поступал Трамп. Я зол и раздосадован. Так с союзниками не поступают. Это удар в спину. Мы создали доверительные отношения с Австралией, и это доверие подорвано", – сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан Radio France.
Агентство напоминает, что в 2016-м Австралия выбрала французскую судостроительную компанию Naval Group для обновления своего подводного флота на указанную выше сумму. Речь шла о замене для субмарин Collins, которым более двух десятилетий.
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Более того, пару недель назад на уровне правительств сделка была подтверждена, а в июне президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с премьером Австралии Скоттом Моррисоном радовался "десятилетиям будущего сотрудничества".
Вчера Байден заявил, что Франция "остается ключевым партнером в Индо-Тихоокеанской зоне", а Моррисон сказал, что Австралия надеется на продолжение "тесного и позитивного сотрудничества" с Францией, "ключевым другом и партнером в регионе".
Замдиректора парижского аналитического центра Фонд стратегических исследований Бруно Тертрей назвал ситуацию "раскатом грома и для многих в Париже моментом Трафальгара", имея в виду поражение ВМФ Франции на море в 1805 году, за которым последовало британское доминирование в океанах.
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