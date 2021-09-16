Китай отказался пустить немецкий боевой корабль в свой порт
Китай отказался пустить немецкий фрегат "Бавария" в порт Шанхая, хотя заход туда боевого корабля ВМФ Германии планировался как жест дружбы. На официальный запрос германских властей в Пекине ответили отказом, пишет Deutsche Welle.
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"После рассмотрения Китай решил, что не желает, чтобы в его порт заходил немецкий фрегат, и мы приняли это к сведению", – сообщила официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Мария Адебар.
Китайский МИД пока никак не комментировал эту ситуацию.
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2 августа корабль типа "Бранденбург" водоизмещением почти 4500 тонн отправился в полугодичный поход Индо-Тихоокеанским регионом из Вильгельмсхафена. Ракетное оружие на фрегате представлено ПКРК Exocet и двумя ЗРК Sea Sparrow и RAM.
Правительство ФРГ еще в апреле объявило, что будет более активно участвовать в обеспечении безопасности в Азии и теснее координировать действия с Японией.
Цели – "порядок, основанный на правилах, свободные морские пути, многостороннее сотрудничество" – предполагали и посещение китайского порта, но этот дружественный жест пришлось отменить.
Китай давно претендует едва ли не на все богатое ресурсами Южно-Китайское море, по акватории которого проходят важнейшие морские торговые пути. Территориальные споры там происходят между КНР, Японией, Вьетнамом, Филиппинами, Тайванем, Брунеем и Малайзией. Пять лет назад Международный арбитраж в Гааге отклонил претензии Китая, но Пекин проигнорировал его вердикт.
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