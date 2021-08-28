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Китай вскоре превзойдет Россию как ядерная угроза – генерал ВВС США

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2021, 12:05
Китай вскоре превзойдет Россию как ядерная угроза – генерал ВВС США - Фото
Китайские межконтинентальные ракеты на параде (Фото – Adrian Bradshaw, EPA)

Ядерная угроза для США от Китая в ближайшие несколько лет превзойдет угрозу от России. Об этом заявил высокопоставленный военный США, сообщает Reuters.

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Генерал-лейтенант ВВС США Томас Бюссьер, заместитель руководителя Стратегического командования США, которое контролирует ядерный арсенал страны, заявил, что развитие ядерного потенциала Китая больше не соответствует публичным заявлением КНР о желании поддерживать минимальный уровень ядерного сдерживания.

По словам Бюссьера, в ближайшие несколько лет угроза, которую представляет Китай, превысит угрозу от России. Оценка угрозы будет осуществляться не только по количеству ядерных боеголовок в распоряжении Китая, но и по их оперативному размещению, отметил генерал.

Бюссьер подчеркнул, что, в отличие от России, с Китаем у США нет никаких договоров или механизмов, которые могли бы "смягчить любые неправильные интерпретации или путаницу".

  • В июле 2019 года в Китае заявили об отказе от участия в ядерной гонке.
  • В апреле 2021 года в США заговорили о необходимости модернизировать ядерные силы сдерживания из-за растущего ядерного потенциала России и Китая.
  • В августе стало известно, что Китай строит более 200 шахт для баллистических ракет с ядерными боеголовками.
Денис Юдин
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ядерная угроза Китай ядерное оружие
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