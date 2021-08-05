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Китай строит более 200 шахт для ядерных ракет. Пекин обгонит РФ по количеству бомб – FT

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05.08.2021, 15:45
Китай строит более 200 шахт для ядерных ракет. Пекин обгонит РФ по количеству бомб – FT - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

В Китае обнаружено свыше 200 новых строящихся шахт для ракет с ядерным вооружением. Об этом пишет Financial Times.

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По словам экспертов по ядерному оружию Мэтта Корды и Ханса Кристенсена, в Синьцзяне обнаружена площадка для строительства ракетных шахт площадью 800 км² - это "самое значительное расширение китайского ядерного арсенала за всю историю". 

"Китай строит в 10 раз больше шахт для межконтинентальных баллистических ракет, чем имеется сейчас", – сообщает издание.

По расчетам экспертов, расширение количества ядерных боеголовок позволит Китаю превысить российский арсенал межконтинентальных баллистических ракет и составит не менее половины от всех американских межконтинентальных баллистических ракет.

Краеугольные камни китайской ядерной доктрины разрушаются, считают журналисты.

"Пекин традиционно держал большую часть своего атомного оружия в низкой боевой готовности", – пишут журналисты. Как подчеркивает FT, Китай придерживался политики "минимального сдерживания", обещая не приобретать больше ядерного потенциала, чем требуется для ответа на нападение.

Отмечается, что Пекин рассматривает разработку Вашингтоном систем противоракетной обороны как угрозу, поскольку это может сделать их ядерное вооружение бесполезным.

  • В июле 2019 года в Китае заявили об отказе от участия в ядерной гонке.
  • В апреле 2021 года в США заговорили о необходимости модернизировать ядерные силы сдерживания из-за растущего ядерного потенциала России и Китая.
Станислав Стороженко
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Китай ядерное оружие КНР
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