"Это будет ужасный день". Генерал США надеется, что войны с Россией или Китаем не будет

Нельзя допустить полномасштабного вооруженного конфликта между мировыми державами, потому что это никому не пойдет на пользу: глобальная война уничтожит миропорядок и подорвет мировую экономику. Об этом в беседе с экспертом аналитического центра Брукингского института заявил Джон Хайтен, замглавы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

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Генерал отметил, что за весь период геополитического противостояния Вашингтона с Москвой между ними не было масштабного прямого конфликта, потому что "и те, и другие проводили политику сдерживания".

"И потому мы не пересекали линию. Это не значит, что не было конфликтов: можно вспомнить Вьетнам и другие гибридные войны, если смотреть на это под таким углом... Но фундаментально мы не воевали с Советским Союзом", – сказал он.

По словам Хайтена, целью США "должно быть никогда не допустить войны с Китаем, никогда не допустить войны с Россией, потому что это будет ужасным днем для планеты и ужасным днем для наших стран. Это разрушит мир, разрушит мировую экономику. Будет плохо всем".

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Генерал ВВС США считает, что у них "был весьма неплохой успех с Союзом и теперь с Россией", и нужно продолжать переговоры о стабильности – также с Китаем.

"Потому что, какими бы разными мы ни были, у нас фундаментальная общая цель: никогда не воевать друг с другом, потому что война с ядерной державой – это плохо", – подчеркнул Хайтен.

Он добавил, что для сохранения стабильности баланса с РФ нужна "более сильная НАТО".

"Но в последние годы россияне модернизировали свой ядерный арсенал. И я не думаю, что они проделали это, чтобы применять его против чеченских повстанцев; они переживали из-за США. Также нужно понимать, что Китай – совсем иной конкурент, чем Россия, из-за его масштабов и мощи его экономики", – сказал генерал.

Хайтен посетовал, что Вашингтон и Пекин мало общаются, и в этом он видит проблему. Он резюмировал тем, что залог спокойствия – это очень мощное военное сдерживание вместе с дипломатическими, экономическими и человеческими связями.

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Евгений Пилипенко

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