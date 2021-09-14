Война | "Гибриды" Путина бьют на Донбассе из тяжелых минометов и артиллерии. Погиб военный ВСУ
За минувшие сутки на линии фронта, разделяющей свободный и временно оккупированный российской гибридной армией Донбасс, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила 14 сентября утренняя сводка штаба операции объединенных сил.
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В результате обстрела со стороны врага боец ВСУ получил несовместимое с жизнью ранение.
Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украине не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.
"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", – традиционно уточнили в штабе, не вдаваясь в детали.
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"Гибриды" использовали почти весь привычный для Донбасса спектр вооружений: от легкого стрелкового до крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, минометов калибра 82 и 120 мм, а также артиллерии 122 мм (около поселка Нью-Йорк в Донецкой области). Всего за сутки замечено 12 нарушений режима тишины.
С полуночи до 07:00 сегодняшнего утра обстрелов со стороны оккупантов пока не зафиксировано.
- В середине сентября 2021-го на фронте – почти ежедневные безвозвратные потери: пять погибших на 14 число.
- На днях на захваченный Россией Донбасс приехал российский "православный миллиардер" – спонсор первых месяцев оккупации.
- Оккупанты также растят на Донбассе новое поколение боевиков.
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