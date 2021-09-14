За минувшие сутки на линии фронта, разделяющей свободный и временно оккупированный российской гибридной армией Донбасс, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила 14 сентября утренняя сводка штаба операции объединенных сил.

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В результате обстрела со стороны врага боец ВСУ получил несовместимое с жизнью ранение.

Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украине не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", – традиционно уточнили в штабе, не вдаваясь в детали.

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"Гибриды" использовали почти весь привычный для Донбасса спектр вооружений: от легкого стрелкового до крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, минометов калибра 82 и 120 мм, а также артиллерии 122 мм (около поселка Нью-Йорк в Донецкой области). Всего за сутки замечено 12 нарушений режима тишины.

С полуночи до 07:00 сегодняшнего утра обстрелов со стороны оккупантов пока не зафиксировано.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль . В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль зажег очаг войны на Донбассе . После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. ООН считает, что на середину лета 2021 года на Донбассе погибли примерно 4200 украинских военных, ~3900 гражданских, а также было уничтожено >5800 боевиков/оккупантов. Москва продолжает отрицать участие в войне, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

В середине сентября 2021-го на фронте – почти ежедневные безвозвратные потери: пять погибших на 14 число.

На днях на захваченный Россией Донбасс приехал российский "православный миллиардер" – спонсор первых месяцев оккупации.

Оккупанты также растят на Донбассе новое поколение боевиков.

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Евгений Пилипенко

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