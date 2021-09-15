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Генштаб США тайно ограничил Трампу возможность ударить бомбами по Китаю: из книги "Угроза"

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15.09.2021, 13:21
Генштаб США тайно ограничил Трампу возможность ударить бомбами по Китаю: из книги
Марк Милли (скриншот из видеозаписи CNN)

Опасаясь, что президент США Дональд Трамп начнет войну против Китая, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли в прошлом году "тайно принял меры предосторожности" и ограничил ему доступ к ядерному оружию. Об этом пишут в книге "Угроза" журналисты-расследователи Боб Вудворт и Роберт Костой, сообщает Deutsche Welle.

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Из копии книги известно, что Милли в обход Трампа связался с китайским коллегой и Ли Зуоценом и якобы приказал своим командирам не выполнять приказа президента США о нанесении ядерного удара по Китаю (если такой поступит) без консультаций с ним. Также Милли для "предотвращения иррациональных поступков" Трампа советовался с руководством ЦРУ и АНБ.

Авторы утверждают, что впервые этот военачальник США поговорил с китайским генералом по этому поводу 30 октября 2020 года, то есть за несколько дней до выборов президента (которые Трамп проиграл Джо Байдену).

Генерал армии США якобы сказал коллеге из КНР: "Генерал Ли, я вас заверяю, что администрация США стабильна и все будет в порядке. Мы не будем на вас нападать или проводить против вас какие-либо военные операции".

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Через два месяца (уже после штурма Капитолия сторонниками Трампа в начале января 2021 года) Милли снова связался с Ли и заверил того, что "мы (США) на сто процентов стабильны и все хорошо".

Кроме того, пишет DW со ссылкой на рукопись, для дальнейшего успокоения Пекина генерал США даже распорядился об отсрочке американских военных учений.

Источник пишет, что авторы книги будто бы располагают распечаткой телефонного разговора Милли со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси от демократов, который состоялся через два дня после штурма Капитолия.

"Вы знаете, что он сумасшедший. Если его не удалось удержать даже от штурма Капитолия, то кто знает, что он еще способен натворить", – сказала Пелоси. На это Милли якобы ответил, что "во всем согласен" с ней.

Минобороны США не комментирует такие сообщения. Книга поступит в продажу 21 сентября.

Между тем, Трамп заявил, что Милли "нужно предъявить обвинение в госизмене, так как он вел переговоры со своим китайским коллегой за спиной президента". Прошлый президент США заверяет, что "никогда даже не думал о нападении на Китай – и Китай это знает".

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Евгений Пилипенко
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пентагон дональд трамп геополитика ядерное оружие Марк Милли Ли Зуоцен
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