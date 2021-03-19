Байден чуть не упал на трапе самолета, в Белом доме заверили, что он в порядке: видео

Сегодня президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и оступился, поднимаясь по трапу самолета. Видео инцидента опубликовано в Twitter издания The Hill.

President Joe Biden trips climbing the stairs to Air Force 1 pic.twitter.com/x8UD7q0a48 — The Hill (@thehill) March 19, 2021

Как видно, Байден самостоятельно поднялся и у входа в самолет развернулся и отдал честь военным.

Видео быстро распространилось в соцсетях и в Белом доме сочли необходимым заявить, что Байден чувствует себя хорошо.

"Я знаю, что люди увидели, как президент Байден оступился на трапе к президентского самолета, но я рада сообщить, что с ним все в порядке и ему даже не понадобилась помощь медицинской команды, которая путешествует с ним. Просто оступился на лестнице", – написала в Twitter директор Белого дома по коммуникациям Кейт Бедингфилд.

I know folks have seen that President Biden slipped on his way up the stairs to AF1, but I’m happy to report that he is just fine and did not even require any attention from the medical team who travels with him. Nothing more than a misstep on the stairs. — Kate Bedingfield (@WHCommsDir) March 19, 2021

Байдену 78 лет, и поэтому люди обращают особое внимание на его самочувствие. В декабре 2019 года на официальном сайте Байдена опубликовали заключение врача о его состоянии здоровья. В нем говорилось, что "Байден – здоровый, полный энергии, 77-летний человек, который способен эффективно выполнять функции президента, включая обязанностями главы исполнительной власти, главы государства, и главнокомандующего".

16 марта Байден на вопрос телеканала АВС о том, считает ли он Путина убийцей, ответил "да". Россия тут же отозвала своего посла из США.

Вчера, 18 марта, Путин ответил, заявив: "Кто как обзывается, тот так и называется". Позже он предложил Байдену провести открытый диалог "фактически в прямом эфире".

В Еврокомиссии, комментируя эту информацию, сказали, что Путин ответственен за действия российских властей, включая покушения на политиков и журналистов в России, а также агрессию против Украины.

Наталия Медведева

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