Байден чуть не упал на трапе самолета, в Белом доме заверили, что он в порядке: видео

Сегодня президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и оступился, поднимаясь по трапу самолета. Видео инцидента опубликовано в Twitter издания The Hill.

Как видно, Байден самостоятельно поднялся и у входа в самолет развернулся и отдал честь военным.

Видео быстро распространилось в соцсетях и в Белом доме сочли необходимым заявить, что Байден чувствует себя хорошо.

"Я знаю, что люди увидели, как президент Байден оступился на трапе к президентского самолета, но я рада сообщить, что с ним все в порядке и ему даже не понадобилась помощь медицинской команды, которая путешествует с ним. Просто оступился на лестнице", – написала в Twitter директор Белого дома по коммуникациям Кейт Бедингфилд.

I know folks have seen that President Biden slipped on his way up the stairs to AF1, but I’m happy to report that he is just fine and did not even require any attention from the medical team who travels with him. Nothing more than a misstep on the stairs.