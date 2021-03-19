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Байден чуть не упал на трапе самолета, в Белом доме заверили, что он в порядке: видео

19.03.2021, 22:54
Байден чуть не упал на трапе самолета, в Белом доме заверили, что он в порядке: видео - Фото
Джо Байден (Фото: EPA-EFE/ERIN SCOTT)

Сегодня президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и оступился, поднимаясь по трапу самолета. Видео инцидента опубликовано в Twitter издания The Hill.

Как видно, Байден самостоятельно поднялся и у входа в самолет развернулся и отдал честь военным.

Видео быстро распространилось в соцсетях и в Белом доме сочли необходимым заявить, что Байден чувствует себя хорошо.

"Я знаю, что люди увидели, как президент Байден оступился на трапе к президентского самолета, но я рада сообщить, что с ним все в порядке и ему даже не понадобилась помощь медицинской команды, которая путешествует с ним. Просто оступился на лестнице", – написала в Twitter директор Белого дома по коммуникациям Кейт Бедингфилд.

Байдену 78 лет, и поэтому люди обращают особое внимание на его самочувствие. В декабре 2019 года на официальном сайте Байдена опубликовали заключение врача о его состоянии здоровья. В нем говорилось, что "Байден – здоровый, полный энергии, 77-летний человек, который способен эффективно выполнять функции президента, включая обязанностями главы исполнительной власти, главы государства, и главнокомандующего".

  • 16 марта Байден на вопрос телеканала АВС о том, считает ли он Путина убийцей, ответил "да". Россия тут же отозвала своего посла из США.
  • Вчера, 18 марта, Путин ответил, заявив: "Кто как обзывается, тот так и называется". Позже он предложил Байдену провести открытый диалог "фактически в прямом эфире".
  • В Еврокомиссии, комментируя эту информацию, сказали, что Путин ответственен за действия российских властей, включая покушения на политиков и журналистов в России, а также агрессию против Украины. 
Наталия Медведева
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джо байден самолет
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