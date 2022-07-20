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Зеленская встретилась с Байденами. Обсудят дополнительную поддержку Украины: фото

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 03:19
Зеленская встретилась с Байденами. Обсудят дополнительную поддержку Украины: фото - Фото
Джилл Байден, Еленеа Зеленская и Джо Байден (Фото: EPA)

Первая леди Елена Зеленская посетила Белый дом, чтобы в частном порядке встретиться с первой леди США Джилл Байден и принять участие в более широкой двусторонней встрече с американскими официальными лицами. Об этом сообщает CNN.

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Зеленскую встречали в Белом доме президент Джо Байден и Джилл Байден. Президент вручил Зеленской большой букет цветов, когда она вышла из машины, и две первые леди обнялись.

Зеленская встретилась с Байденами. Обсудят дополнительную поддержку Украины: фото

По данным Белого дома, первые леди обсудят постоянную поддержку Соединенными Штатами правительства Украины и ее народа по защите демократии и преодолению значительных последствий войны с Россией, которые будут ощущаться в ближайшие годы.

Зеленская встретилась с Байденами. Обсудят дополнительную поддержку Украины: фото

Зеленская сначала примет участие в частной встрече с Джилл Байден, после чего состоится расширенная двусторонняя встреча со вторым джентльменом США Дугласом Эмхоффом (мужем вице-президента Камалы Харрис), послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд, заместителем администратора Агентства США по международному развитию Изабель Коулман, заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд и главным врачом США Вивеком Мурти.

Зеленская встретилась с Байденами. Обсудят дополнительную поддержку Украины: фото

Как сообщается, в ходе двусторонней встречи первые леди обсудят, как США могут продолжать поддерживать и оказывать гуманитарную помощь украинскому народу, а также необходимость привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях и других злодеяниях.

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Наталия Медведева
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