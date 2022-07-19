Зеленская встретилась с Блинкеном в США и проведет переговоры с Джилл Байден — фото

Первая леди Елена Зеленская встретилась с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне и проведет переговоры с американской первой леди Джилл Байден. Об этом она сообщила в Facebook.

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По ее словам, она прибыла в Вашингтон по приглашению Джилл Байден, которая посещала Украину в мае и лично общалась с украинцами, пострадавшими от полномасштабного вторжения России.

"Теперь моя очередь говорить в США об украинских потребностях в нашем сопротивлении и борьбе с агрессором. Уже встретилась с Госсекретарем Энтони Блинкеном. Его позиция относительно неизменна, цитирую: "суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин", — заявила Зеленская.

Также Зеленская выступит перед Конгрессом США в среду, 20 июля.

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Дмитрий Гриниченко

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