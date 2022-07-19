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Зеленская встретилась с Блинкеном в США и проведет переговоры с Джилл Байден — фото

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 06:26
Зеленская встретилась с Блинкеном в США и проведет переговоры с Джилл Байден — фото - Фото
Елена Зеленская и Энтони Блинкен (Фото: Елена Зеленская/Facebook)

Первая леди Елена Зеленская встретилась с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне и проведет переговоры с американской первой леди Джилл Байден. Об этом она сообщила в Facebook.

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По ее словам, она прибыла в Вашингтон по приглашению Джилл Байден, которая посещала Украину в мае и лично общалась с украинцами, пострадавшими от полномасштабного вторжения России. 

"Теперь моя очередь говорить в США об украинских потребностях в нашем сопротивлении и борьбе с агрессором. Уже встретилась с Госсекретарем Энтони Блинкеном. Его позиция относительно неизменна, цитирую: "суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин", — заявила Зеленская.
Также Зеленская выступит перед Конгрессом США в среду, 20 июля. 

Читайте также: "Оккупанты ничем не лучше террористов". Зеленская сравнила российские войска с ИГИЛ 

Дмитрий Гриниченко
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США Елена Зеленская джилл байден Энтони Блинкен
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