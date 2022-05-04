Зеленская – Западу: Детское питание будет не нужно, если умрут дети. Нужно тяжелое оружие

Первая леди Елена Зеленская призвала союзников "не останавливаться и ускорить" темпы обеспечения Вооруженных сил Украины тяжелым вооружением. Обращение супруги президента Владимира Зеленского к странам Запада опубликовал ресурс ITV.

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Она поблагодарила партнеров за гуманитарную помощь и за то, что приютили миллионы вынужденных переселенцев, бежавших от полномасштабного вторжения России.

"Мы очень благодарны. Но нужно понимать, что детское питание будет не нужно, если умрут дети. Подгузники – это хорошо, если бы мамы могли менять их не в подвалах. Нам нужно оружие. Да, матерям, детям и старикам в Украине нужно оружие, которое возьмут их защитники, чтобы отбросить врага от границ Европы", – подчеркнула Зеленская.

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Она добавила, что Украине нужно западное оружие, чтобы украинские беженцы могли вернуться домой и восстановить экономику страны.

"Поэтому мы призываем не останавливаться, ускорить темпы обеспечения тяжелым вооружением", – добавила она.

Первая леди выделила "решительную позицию правительства Великобритании" по этому вопросу: "От Бориса Джонсона мы получаем абсолютное понимание не только на словах, но и в столь срочной помощи оружием".

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Евгений Пилипенко

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