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Выступление Джонсона в ВР: "Путинская военная машина разбилась об украинский патриотизм"

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03.05.2022, 15:11
Выступление Джонсона в ВР:
Фото: Верховна рада

Премьер Великобритании Борис Джонсон выступил онлайн в Верховной Раде. Он анонсировал, что в ближайшие недели Британия передаст Украине противокорабельные ракетные системы, а также машины для эвакуации людей.

"У нас есть новый пакет поддержки: 300 миллионов фунтов, радары, чтобы определять, где находится артиллерия, которая нацеливается на ваши города, дроны, чтобы усилить вашу пехоту и наступательные силы", – заявил Джонсон.

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В парламенте присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Джонсон на онлайн связи слушал и его выступление.

"Поблагодарил лидера Великобритании Бориса Джонсона и всего народа Соединенного Королевства. За слова, которые мы слышим. За действия, которые мы видим. За поддержку, которую мы чувствуем. За помощь, которую мы реально получаем. За победу, которую мы вместе одержим!", – написал впоследствии Зеленский.

Также он обратился к народным депутатам.

"Сегодня у нас с вами – одна партия, и эта партия – Украина. Одна фракция – Украина. У нас одно монобольшинство – Украина. Единственное, сильное, независимое. И все, что ей не помогает или, не дай бог, хуже – вредит" , ослабляет или раскалывает, должно быть – нет! – не в меньшинстве. Это должно остаться в прошлом", – сказал Зеленский.

Катерина Амеліна
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верховная рада Великобритания Борис Джонсон
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