Набережную в Василькове назовут в честь Бориса Джонсона

Топонимическая комиссия при исполкоме Васильковского городского совета решила присвоить местной набережной имя Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба горсовета во вторник.

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"Набережной реки Стугна в Василькове присвоено почетное имя Бориса Джонсона в благодарность премьер-министру Великобритании за личную огромную поддержку нашей страны во время войны с российским захватчиком", – говорится в сообщении.

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3 мая Джонсон выступил онлайн в Верховной Раде. Он анонсировал, что в ближайшие недели Британия передаст Украине противокорабельные ракетные системы, а также панцирные машины для эвакуации людей.

Андрей Водяный

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