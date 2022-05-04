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Набережную в Василькове назовут в честь Бориса Джонсона

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 11:52
Набережную в Василькове назовут в честь Бориса Джонсона - Фото
Фото: горсовет Василькова

Топонимическая комиссия при исполкоме Васильковского городского совета решила присвоить местной набережной имя Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба горсовета во вторник.

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"Набережной реки Стугна в Василькове присвоено почетное имя Бориса Джонсона в благодарность премьер-министру Великобритании за личную огромную поддержку нашей страны во время войны с российским захватчиком", – говорится в сообщении.

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Борис Джонсон васильков
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