"В чем дело? – Началось". Зеленская рассказала о своем первом дне полномасштабной войны

Первая леди Елена Зеленская дала интервью британскому изданию The Guardian, в котором рассказала, как началась полномасштабная война для нее и ее семьи.

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Рано утром 24 февраля Зеленская услышала где-то вдалеке приглушенный гул. Просыпаясь, она начала понимать, что эти звуки не могут быть фейерверками. Открыв глаза, первая леди обнаружила, что была одна в постели. Она поспешила в соседнюю комнату, где увидела своего мужа, президента Владимира Зеленского – уже одетого, в костюме и галстуке.

"В чем дело?" – спросила она, получив в ответ, что "началось".

"У меня было ощущение, что я нахожусь в параллельной реальности, что я сплю", – рассказала Зеленская.

После этого Зеленский уехал на Банковую, чтобы председательствовать на заседании СНБО, где были приняты первоначальные меры реагирования на полномасштабное вторжение РФ. Он сказал своей жене, что она должна подождать, пока он позвонит позже с инструкциями.

По словам Зеленской, их девятилетний сын и 17-летняя дочь, проснувшись, кажется, уже понимали, что происходит. Зеленская начала собирать чемодан с вещами, бегая в подвал с детьми и охраной каждый раз, когда грохот приближался. В какой-то момент, по ее словам, она стояла на первом этаже и смотрела в окно, когда мимо "громко и низко" пролетел истребитель, и она не была уверена, украинский он или российский.

"Это было сюрреалистическое ощущение… Как будто я играла в компьютерную игру и должна была пройти определенные уровни, чтобы снова оказаться дома. Но я также держала себя в руках, и у меня весь день была эта странная улыбка на лице, потому что я старалась не показывать детям панику. Мы просто следовали приказам службы безопасности, шли туда, куда нам говорили", – рассказала она.

Вечером она снова смогла увидеть своего мужа, и Зеленский сказал ей, что она и дети будут доставлены в безопасное место. По словам Зеленской, тогда было не до сантиментов, но только позже она поняла, что может больше никогда не увидеть мужа. Зеленская в целях безопасности не озвучила, где находилась первые месяцы войны, – сказала, что регулярно переезжала, но все это время оставалась в Украине.

Комментируя попытки покушения на Зеленского и то, что его семья может быть "целью №2", первая леди сказала, что муж никогда не говорил ей о какой-то конкретной угрозе семье, и она старается не думать об этом слишком много, "иначе можно стать параноиком".

1 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Кремль послал кадыровцев убить Зеленского, но их план был сорван.

В конце марта Минобороны сообщило, что кремлевская ЧВК Вагнера готовила покушение на Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Оксана Житнюк

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