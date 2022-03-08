Зеленская – западным СМИ: Если не остановить Путина, в мире не останется безопасного места

Если не остановить российского диктатора Владимира Путина, угрожающего начать ядерную войну, в мире вообще не останется безопасного места. Об этом говорится в открытом письме представителям мировых СМИ супруги президента Украины Елены Зеленской.

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"Я свидетельствую: несмотря на заверения пропагандистов Кремля, которые называют это вторжение "спецоперацией", – это убийство мирных людей!" – пишет она.

Зеленская отмечает, что страшнее всего читать о жертвах среди детей. Есть украинские города, в которых семьи не могут выйти из бомбоубежищ по несколько суток. Там дети учат уроки, там они рождаются, потому что под землю переместились роддома. Уже несколько десятков детей погибли под обстрелами российских оккупантов.

"Я свидетельствую, что эта война ведется против мирного населения не только обстрелами: люди, зависящие от постоянного лечения и ухода, не могут его качественно получить", – говорится в письме. Война против таких людей – двойное преступление, убеждена Зеленская.

Путин думал, что захватит украинские города блицкригом, но неожиданно для себя встретил сопротивление не только украинской армии, но и всех граждан, причем русскоязычных в равной степени с украиноязычными.

"Кремлевские пропагандисты хвастались, что украинцы встретят их цветами как освободителей. Но украинцы встречают их коктейлями Молотова", – написала супруга президента.

Она отметила, что путинский режим скрывает от россиян потери армии РФ. Поэтому в Украине создана горячая линия для российских матерей, чтобы они могли получить информацию о своих детях.

"Я свидетельствую: Украина хочет мира! Но Украина будет защищаться и никогда не капитулирует", – подчеркивает Зеленская.

"И что нам нужно – закройте небо! Снимите наконец-то белые перчатки, вы все равно не сможете сберечь нейтралитет. Ибо следующим Путин может прийти к вам. Закройте небо, а на земле мы сами справимся", – обратилась она к западным лидерам.

Зеленская также просит оказать гуманитарную помощь Украине.

Представителей СМИ других стран она призвала продолжать показывать правду, потому что в информационной войне, которую развернула Российская Федерация, опровергающая даже сам факт вторжения, каждое свидетельство очень важно.

"А еще этим письмом я свидетельствую и хочу донести до мира: война в Украине – это не война где-то там. Это война в Европе и на границах с ЕС... Если не остановить Путина, угрожающего начать ядерную войну, в мире вообще не останется безопасного места", – отметила Зеленская.

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Вадим Ребрина

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